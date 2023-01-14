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13:00, 14 января 2023 года В Орле выдали документы юбилейной новорожденной ЗАГС составил запись о рождении №100 в отношении малышки Миланы.





Семье из Орла выдали документы о рождении ребенка в торжественной обстановке. Все дело в том, что малышка Милана Панкова стала обладательницей записи №100, сделанной ЗАГСом.



Папу "юбилейной" новорожденном пригласили, чтобы передать не только свидетельство о рождении, но и подарок. Как сообщает региональное Управление ЗАГС, Милана появилась на свет 1 января:



- В семье Максима и Татьяны - это первый ребенок, свидетельство о рождении счастливый отец получил в праздник, так называемый, Старый Новый год. Для папы было приятным сюрпризом, что первый документ дочери ему вручили в торжественной обстановке.





Ольга СУПОНЕВА





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