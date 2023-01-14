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17:00, 14 января 2023 года В Богоявленском соборе Орла состоялся праздник для неслышащих людей Орловцев с особенностями здоровья поздравили с Рождеством.





В Орле накануне завершились празднования в честь Рождества Христова. С этим светлым праздником поздравили в Богоявленском соборе людей с особенностями здоровья: инвалидов по слуху.



При храме Центр православных инвалидов по слуху открыт уже 13 лет. На Рождественской встрече гости пообщались, задали вопросы духовнику Центра протоиерею Сергию Гаврюшину, а также поучаствовали в чаепитии. Каждый подопечный получил от настоятеля Богоявленского собора протоиерея Василия Иванова продуктовый набор, сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





Ольга СУПОНЕВА





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