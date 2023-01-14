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13:11, 14 января 2023 года Дочке Андрея Клычкова исполнилось два годика Папа-губернатор трогательно поздравил малышку Любу со вторым днем рождения.





Дочери орловского губернатора Андрея Клычкова 14 января исполнилось два годика. Папа трогательно поздравил малышку со вторым днем рождения.



Глава Орловщины поделился фотоснимком с маленькой Любой в соцсетях.



- Два года назад в нашей семье произошло настоящее новогоднее волшебство – рождение долгожданной доченьки. Время летит очень быстро, хочется ловить каждое мгновение ее жизни, каждое ее новое слово. Большое счастье смотреть, как растет папина Любовь, познает мир, делает свои первые открытия. И мы всегда будем рядом, чтобы помочь и поддержать, - написал Андрей Евгеньевич.



Он также пожелал здоровья всем детям и семейного счастья орловцам.



Люба - младший ребенок в семье Андрея и Валерии Клычковых. Многодетная семья губернатора воспитывает еще и двоих сыновей.



Фото: t.me/Klychkov_Andrey







Ольга СУПОНЕВА





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