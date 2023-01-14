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18:00, 14 января 2023 года

Орловская школьница стала финалисткой конкурса по агрогенетике

Ксения Хохлова успешно прошла все этапы "Иннагрики".


Девятиклассница из Орловской области завоевала себе место в финале всероссийского конкурса по агрогенетике "Иннагрика". Ксения Хохлова успешно прошла все этапы, получив уникальный опыт.

Девушка учится в Урицком районе. В состязании ей предстояло пройти 80 часов интерактивных образовательных форматов, в том числе более 16 часов индивидуальной работы с наставниками и экспертами отрасли. В финале встретились 60 учеников из 911 классов, которые решали кейсы по генетике, селекции и биоинформатике.

- Я получила уникальный опыт работы в лаборатории с наставниками и научными сотрудниками. Сложно описать, как много мы узнали за время конкурса. "Иннагрика" помогла не только попробовать свои силы, но и встретиться с единомышленниками со всей страны и обзавестись новыми друзьями, - поделилась Ксения с газетой "Новая жизнь". 





Ольга СУПОНЕВА
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