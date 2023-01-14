Орловская школьница стала финалисткой конкурса по агрогенетике

интерактивных образовательных форматов, в том числе более 16 часов индивидуальной работы с наставниками и экспертами отрасли. В финале встретились 60 учеников из 911 классов, которые решали кейсы по генетике, селекции и биоинформатике.





- Я получила уникальный опыт работы в лаборатории с наставниками и научными сотрудниками. Сложно описать, как много мы узнали за время конкурса. "Иннагрика" помогла не только попробовать свои силы, но и встретиться с единомышленниками со всей страны и обзавестись новыми друзьями,

- поделилась Ксения с газетой "Новая жизнь".



