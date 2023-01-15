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10:00, 15 января 2023 года В Орловской области выделят более 80 миллионов рублей на подключение к интернету социальных объектов Работы проведут в начале 2023 года.









Исполнитель контракта должен будет оказывать услуги по доступу к Интернету для социально значимых объектов в течение всего 2023 года. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок . Окончание подачи заявок датируется 23 января, а подрядчика определят уже 25 января.Исполнитель контракта должен будет оказывать услуги по доступу к Интернету для социально значимых объектов в течение всего 2023 года.







Сергей СИЛАЕВ





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