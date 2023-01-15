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11:00, 15 января 2023 года

Более миллиона рублей отдали орловцы мошенникам за неделю

Жертвами преступников становились и молодые и пожилые жители региона.


Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Мошенники чаще всего предлагают "спасти" свои средства и перевести их на неизвестный счет. 

Так, 70-летний ливенец лишился 225 тысяч рублей, а 75-летняя жительница Орла, поверив, что ее дочь попала в ДТП, отдала преступникам 100 тысяч. 38-летний мужчина из Орла остался без 600 тысяч, еще один 27-летний – без 265 тысяч рублей.


Заведены уголовные дела. Преступников ищут правоохранительные органы.

  

Полиция настоятельно рекомендует: не верьте на слово звонящим незнакомым людям, кем бы они ни представлялись. Проявляйте разумное недоверие к информации, которую они сообщают, особенное, если она касается ваших финансов, - напоминают орловцам в пресс-службе УМВД России по Орловской области.




Сергей СИЛАЕВ
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