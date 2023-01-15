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12:00, 15 января 2023 года Орловцам напомнили, что выходить на лед небезопасно В регионе установилась неустойчивая погода с перепадами температур.





Сотрудники МЧС России по Орловской области проводят профилактическую работу по предупреждению выхода на лед. Зимой наибольшую опасность представляет выход техники и людей на замерзшие водоемы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. – В настоящее время в регионе установилась неустойчивая, с перепадами температур, погода. Это сказывается на толщине и прочности льда. С повышением температуры воздуха лед начинает таять, и появляется угроза для жизни и здоровья находящихся на льду людей: во время оттепелей лед теряет прочность и представляет наибольшую опасность, - напомнили в МЧС жителям региона. Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в местах ледовых переходов и зимней рыбалки дежурят сотрудники полиции и спасатели.





Сергей СИЛАЕВ





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