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12:00, 15 января 2023 года

Орловцам напомнили, что выходить на лед небезопасно

В регионе установилась неустойчивая погода с перепадами температур.


Сотрудники МЧС России по Орловской области проводят профилактическую работу по предупреждению выхода на лед. Зимой наибольшую опасность представляет выход техники и людей на замерзшие водоемы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. 

 

В настоящее время в регионе установилась неустойчивая, с перепадами температур, погода. Это сказывается на толщине и прочности льда. С повышением температуры воздуха лед начинает таять, и появляется угроза для жизни и здоровья находящихся на льду людей: во время оттепелей лед теряет прочность и представляет наибольшую опасность, - напомнили в МЧС жителям региона.

 

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в местах ледовых переходов и зимней рыбалки дежурят сотрудники полиции и спасатели.




Сергей СИЛАЕВ
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