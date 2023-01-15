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13:00, 15 января 2023 года

В елках и соснах орловцев не было жуков-усачей

Любопытную статистику опубликовало управление Роспотребнадзора.


Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в конце прошлого года специалисты проконтролировали ввоз рождественских деревьев из Брянской, Калужской, Пензенской областей и Пермского края. Из этих регионов завезли 200 елец 800 сосен. Еще 480 пихт и сосен прибыли из Беларуси.

 

Потенциальная угроза заключалась во вредителях, живущих в хвойных красавицах. Жуки-усачи наносят урон не только лесным культурам, но и являются переносчиками сосновой стволовой нематоды.

 

– Фитосанитарная безопасность новогодней продукции подтверждена карантинными и фитосанитарными сертификатами, - отметили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.




Сергей СИЛАЕВ
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