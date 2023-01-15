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15:00, 15 января 2023 года Орловская область оказалась в числе лидеров по проценту ипотечной ставки среди регионов ЦФО Показатель составил 6,63%.





По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в ноябре 2022 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составила 6,63%. Решило находится на третьем месте в Центральном федеральном округе, после Москвы и Рязанской области. По России Орловщина занимает 18 место. Самая низкая ставка в ЦФО у столицы – 6,47%, а самая высокая – в Калужской области – 7,86%.





Сергей СИЛАЕВ





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