Орловская область оказалась в числе лидеров по проценту ипотечной ставки среди регионов ЦФО

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15:00, 15 января 2023 года
Орловская область оказалась в числе лидеров по проценту ипотечной ставки среди регионов ЦФОПоказатель составил 6,63%.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в ноябре 2022 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составила 6,63%. Решило находится на третьем месте в Центральном федеральном округе, после Москвы и Рязанской области.
По России Орловщина занимает 18 место. Самая низкая ставка в ЦФО у столицы – 6,47%, а самая высокая – в Калужской области – 7,86%.
Сергей СИЛАЕВ