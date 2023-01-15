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16:00, 15 января 2023 года В Орле полицейские задержали мужчину с "синтетикой" Жителю Заводского района может грозить лишение свободы.





УМВД России по Орловской области.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы. Полицейские избирают местному жителю меру пресечения. Следствие продолжается. Стражи порядка задержали с поличным и изъяли у 38-летнего орловца запрещенное вещество. Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик, массой 0,4 грамма, сообщили в пресс-службеВозбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы. Полицейские избирают местному жителю меру пресечения. Следствие продолжается.







Сергей СИЛАЕВ





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