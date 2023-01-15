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19:00, 15 января 2023 года В Орле ожидается оттепель, шквалистый ветер и дождь Публикуем подробный прогноз погоды на рабочую неделю 16-20 января.





В Орловскую область придет оттепель с дождями, шквалистым ветром и плюсовой температурой. Публикуем подробный прогноз погоды на рабочую неделю 16-20 января.



По сообщению Росгидрометцентра, в понедельник 16 января в Орле ожидается от -4 до -1 градуса, синоптики прогнозируют снег. Будет пасмурно. Ветер с юга, скорость его 6 м/с, атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Во вторник 17 января ночью -2, днем 0. Вновь пасмурно, ветер юго-восточный 8 м/с, давление 744 мм рт.ст. В ночное время небольшой снег, днем без осадков.



В среду 18 января небо затянуто тучами. Температура от 0 до +3 градусов, в дневное время небольшой дождь. Юго-восточный ветер усилится до 9 м/с, давление 743 мм рт.ст.



В четверг 19 января еще теплее: от +2 до +4, ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Ветер южный 7 м/с, давление 745 мм рт.ст.



В пятницу 20 января немного похолодает, синоптики обещают -2 градуса. При этом будет идти снег с дождем. Южный ветер немного поутихнет, до 4 м/с. Давление на уровне 748 мм рт.ст.



Фото: Ольга Супонева (архив)









Ольга СУПОНЕВА





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