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7:30, 16 января 2023 года Поход в бар обернулся для одного орловца кражей, а для другого - уголовным делом Полицейские раскрыли преступление, совершенное в одном из заведений Северного района Орла





Оперативники в Орле раскрыли кражу телефона, совершенную в Северном районе города. Посетитель одного из заведений лишился своего имущества, а другой - заработал уголовное дело.



Заявление о краже написал местный мужчина, который отдыхал в компании в баре. Он оставил телефон на столе, на некоторое время отошел, а когда вернулся, его вещь пропала. Сотрудники уголовного розыска установили похитителя.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на краже попался 41-летний житель пригорода. Он приметил гаджет, забрал его, избавился от сим-карты, а потом хотел продать. Но полиция вышла на след воришки раньше. Теперь его ожидает суд.





Ольга СУПОНЕВА





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