|
|
|Главная » Новости
8:00, 16 января 2023 года
Старт-проект "Учить. Вдохновлять. Развивать" пройдет в Орловской областиМероприятие посвящено Году педагога и наставника.
Старт-проект начнется 17 января. В его рамках пройдут форумы, конференции, конкурсы профессионального мастерства, фестивали, гостиные, метапредметные олимпиады педагогических команд, олимпиады для учителей-предметников, научно-просветительский проект "Звонок для учителя" и многие другие события.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 17 января в Орле соберутся управленцы и педагоги Орловщины и регионов-партнеров. Мероприятие пройдет по 4 основным направлениям: наставничество, конкурсное движение, педагогическое событие года, дополнительное профессиональное образование.
Фото из архива
Ольга СУПОНЕВА