Старт-проект "Учить. Вдохновлять. Развивать" пройдет в Орловской области

Мероприятие посвящено Году педагога и наставника.

Старт-проект начнется 17 января. В его рамках пройдут форумы, конференции, конкурсы профессионального мастерства, фестивали, гостиные, метапредметные олимпиады педагогических команд, олимпиады для учителей-предметников, научно-просветительский проект "Звонок для учителя" и многие другие события.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства,

17 января в Орле соберутся управленцы и педагоги Орловщины и регионов-партнеров.