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8:30, 16 января 2023 года Житель Орла законно избавился от случайно найденного ружья Мужчина обнаружил оружие во время уборки.





Житель Орла передал росгвардейцам найденное на своем подворье ружье. Мужчина убирал в сарае и обнаружил там оружие.



Орловец отнес огнестрел в Росгвардию. Ружье принадлежало его родственникам, оставлять себе находку он не стал и поступил в соответствии с законом.



- Правоохранители поблагодарили заявителя за сознательность и уточнили, что после проведения проверок его ожидает выплата денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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