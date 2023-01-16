Главная » Новости



9:00, 16 января 2023 года Жители Орловской области могут пожаловаться на плохое состояние подвалов В регионе усилен контроль за соответствие укрытий требованиям.





Жители Орловской области могут пожаловаться на ненадлежащее состояние подвалов. Сейчас в регионе усилен контроль за обстановкой в местах, которые могут быть использованы как укрытие в случае ЧС.



Так, недавно жители пожаловались на плачевное состояние подвала в доме по Почтовой улице. Хотя он указан в интерактивной карте укрытий



- По факту предоставления недостоверной информации администрации города Орла рекомендовано инициировать служебную проверку в отношении должностных лиц допустивших размещение неподготовленных укрытий в "Интерактивной карте укрытий", - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Жители региона могут направить жалобу о плохом состоянии подвала в Управление жилинспекции по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 159, как убежище.- По факту предоставления недостоверной информации администрации города Орла рекомендовано инициировать служебную проверку в отношении должностных лиц допустивших размещение неподготовленных укрытий в "Интерактивной карте укрытий", - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".Жители региона могут направить жалобу о плохом состоянии подвала в Управление жилинспекции по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 159, [email protected] или по телефону 54-02-17.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2