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9:00, 16 января 2023 года

Жители Орловской области могут пожаловаться на плохое состояние подвалов

В регионе усилен контроль за соответствие укрытий требованиям.


Жители Орловской области могут пожаловаться на ненадлежащее состояние подвалов. Сейчас в регионе усилен контроль за обстановкой в местах, которые могут быть использованы как укрытие в случае ЧС.

Так, недавно жители пожаловались на плачевное состояние подвала в доме по Почтовой улице. Хотя он указан в интерактивной карте укрытий как убежище. 

- По факту предоставления недостоверной информации администрации города Орла рекомендовано инициировать служебную проверку в отношении должностных лиц допустивших размещение неподготовленных укрытий в "Интерактивной карте укрытий", - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Жители региона могут направить жалобу о плохом состоянии подвала в Управление жилинспекции по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 159,  [email protected]  или по телефону 54-02-17.


Ольга СУПОНЕВА
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