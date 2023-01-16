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9:27, 16 января 2023 года Губернатор Орловской области исполнил мечту юной дончанки В рамках акции "Елка желаний" София-Виктория загадала желание получить планшет.





Глава Орловской области Андрей Клычков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летней Софии-Виктории Коник из Донецка. Об этом сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла". Девочка загадала желание получить планшет. Гаджет и сладкие подарки уже переданы юной дончанке.



Напомним, что ранее в рамках акции губернатор исполнил желания желания четверых детей. Новогоднее чудо свершилось для детей мобилизованных и детей с ограничениями по здоровью. Дима получил в подарок синтезатор, Гриша – проектор "звездное небо", Виолетте вручили сертификат в магазин спортивных товаров, а Варе – набор художника.



Фото: ТГ-кагнал "Телеграммы из Орла"





Орловское Информбюро





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