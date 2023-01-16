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10:00, 16 января 2023 года

В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве пенсионера

Кровавое преступление сорокалетний амчанин совершил еще в ноябре.


Следком Орловской области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве пенсионера, совершенном в ноябре 2022. Подозрения пали на сорокалетнего жителя Мценска.

Дело об убийстве было возбуждено 24 ноября, тогда погиб 69-летний мужчина. Преступление совершено было в условиях неочевидности, понадобилось почти 2 месяца, чтобы найти возможного убийцу. В итоге вычислить и задержать подозреваемого удалось полицейским. Им оказался житель соседней деревни, который после совершения убийства закрыл дом, а после, как ни в чем не бывало, уехал на работу в Тульскую область. 

- В ходе допроса злоумышленник пояснил, что 23 ноября 2022 года в вечернее время он находился в доме у потерпевшего. В ходе словесного конфликта с потерпевшим мужчина нанес ему множественные ножевые ранения, от которых последний скончался на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.

Свою вину задержанный признал, показал, как совершал убийство. В настоящее время амчанин находится под стражей. 

Фото: СУ СК РФ по Орловской области 




Ольга СУПОНЕВА
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