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12:00, 16 января 2023 года Экипаж атомохода "Орел" будут оберегать иконы с орловской земли Подводникам вручили святыню "Всецарица" от епархии, а также изображение Георгия Победоносца, вышитое бисером.





Орловская епархия подарила экипажу атомной подводной лодки "Орел" икону "Всецарица". Она станет корабельной святыней. Об этом сообщает мэрия областной столицы. Икона будет сопровождать моряков в походах. В Орел же отправится икона, переданная Свято-Троицким Трифонов Печенгским мужским монастырем. Это самая северная православная обитель в мире.



Также подводники получили подарки от школы №10. Моряки и учебное учреждение дружат уже четверть века. Экипажу вручили вышитую бисером икону Николая Чудотворца, фотоальбом и открытки, сделанные руками учеников.





Напомним, что накануне город Орел и одноименный атомный крейсер подписали долгосрочный договор о сотрудничестве и взаимоотношениях. В первую очередь он предусматривает совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи.



На минувших выходных отметили 30-летие поднятия Андреевского флага на субмарине. Все это время областная столица поддерживает теплые отношения с подводниками.





Орловское Информбюро





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