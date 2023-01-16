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11:00, 16 января 2023 года Малообеспеченные семьи Орловской области могут получать выплаты из средств маткапитала Ежемесячная поддержка предусмотрена для тех, кто воспитывает ребенка до трех лет.





С 1 января 2023 года малообеспеченные семьи Орловской области смогут получать ежемесячные выплаты на ребенка из средств маткапитала. Сумма пособия равняется прожиточному минимуму, установленному в регионе.



Подать заявление на выплату можно через портал Госуслуги, МФЦ или в Соцфонде. Условия, при которых начисляется пособие: размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Если подать заявление в первые шесть месяцев, выплаты назначат со дня рождения ребёнка. Если позднее — с месяца обращения, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Фото: Ольга Супонева (архив)







Ольга СУПОНЕВА





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