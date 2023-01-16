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11:30, 16 января 2023 года На орловских дорогах полиция поймала сотни любителей выехать на встречку Нарушителям светит штраф или же лишение водительских прав.





В Орловской области за 2022 год сотрудники ГИБДД уличили в выезде на встречную полосу, там где это запрещено, более 1700 водителей. Нарушителям грозят штрафы или лишение прав.



Сейчас в регионе проходит рейдовое мероприятие "Встречная полоса". Цель - предотвратить нарушения, которые порой оборачиваются трагическими последствиями.



- Кодексом об административных правонарушениях РФ за совершение данного правонарушения предусмотрен штраф в сумме 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, - напоминает УГИБДД УМВД России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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