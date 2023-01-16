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10:27, 16 января 2023 года В Дмитровске огонь унес жизнь молодого мужчины Трагедия на улице Свободной развернулась субботним утром.





14 января в 8:24 спасателям сообщили о возгорании на улице Свободной в Дмитровске. Пламя вспыхнуло в деревянном жилом доме. К прибытию огнеборцев горела комната, пожар грозил распространиться на другие помещения здания. В тушении спасателям помогли добровольцы.



Внутри пожарные обнаружили тело 33-летнего мужчины. Огнь уничтожил кухню, закоптил остальные комнаты. В причинах трагедии разбираются специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области











Орловское Информбюро





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