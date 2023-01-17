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8:00, 17 января 2023 года Куда в Орловской области сообщать о пьяных водителях ГИБДД просит не оставаться равнодушными, если вы заметили нетрезвого шофера.





В Орловской области с 12 по 15 января прошли тотальные проверки водителей на состояние опьянения. В региональной Госавтоинспекции просят орловцев не оставаться равнодушными и сообщать, если заметили пьяного за рулем.



Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону дежурной части УГИБДД УМВД России по Орловской области 72-90-00.



За пьяное вождение по закону предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. А за повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.











Ольга СУПОНЕВА





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