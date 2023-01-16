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12:30, 16 января 2023 года Орловский хоккеист Александр Никишин вновь поборется за Кубок Гагарина ХК СКА первым вышел в плей-офф сезона КХЛ 2022/2023.





Хоккейный клуб СКА первым из команд КХЛ вышел в плей-офф сезона Континентальной Хоккейной лиги и сыграет в Кубке Гагарина. В составе питерцев выступает орловский защитник Александр Никишин. Матчи за главный трофей стартуют 1 марта.



Никишин перебрался в СКА в июле минувшего года из "Спартака". Защитник проводит результативный сезон, набрав за 49 игр 41 результативный балл (9 заброшенных шайб, 32 голевые передачи).





Орловское Информбюро





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