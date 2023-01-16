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13:00, 16 января 2023 года В Орле набирают водителей для новых автобусов МУП ТТП открыло вакансии шофера на ЛиАЗы и ПАЗы.





Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла ищет водителей на автобусы большой вместимости ЛиАЗ, а также среднеразмерные ПАЗы. От соискателей работы требуются водительские права категории D. Оформление сотрудников проходит по ТК РФ. Гарантируются полный социальный пакет и льготная пенсия. Все подробности представлены на сайте мэрии Орла.



Также предприятию нужны кондукторы.





Орловское Информбюро





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