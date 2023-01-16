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13:30, 16 января 2023 года Орловская спортсменка стала капитаном сборной России по мини-футболу Наталья Пацекина приняла активное участие в разгроме команды Сербии.





Студентка Орловского государственного университета им. Тургенева Наталья Пацекина с капитанской повязкой на руке вывела женскую сборную России по мини-футболу на игры с командой Сербии. В обоих матчах наши спортсменки оказались сильнее футболисток с Балкан: 5-2 и 5-1. В первом матче Пацекина забила один из голов команды.





Орловское Информбюро





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