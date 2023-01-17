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8:30, 17 января 2023 года

Жители и гости Орла увидят трагикомедию "Сирано де Бержерак"

На спектакль приглашает театр "Свободное пространство".


В грядущий выходной орловцы и гости нашего города смогут посмотреть трагикомедию в неоклассическом стиле "Сирано де Бержерак". Постановку, которая кстати является премьерой этого сезона, даст театр "Свободное пространство".

Поставил спектакль режиссер Андрей Доронин. Пьеса Эдмона Ростана актуальна вне эпох, и уже не одно столетие не сходит со сцен ведущих театров мира. В "Свободном пространстве", как всегда, классическое произведение заиграло новыми красками. Здесь называют спектакль гимном любви и мужской чести.

- Часы истории идут своим чередом, приходит новый день, который требует своего героя. Героя, который станет примером для нынешнего и, главное, подрастающего поколения детей, которым предстоит перенять и, развивая, продлить то хорошее, что нажито нами, сегодняшними. Именно таким героем и является заглавный герой пьесы Эдмона Ростана, - говорят в "Свободном пространстве". 

Посмотреть постановку можно уже в ближайшее воскресенье, 22 января, начало в 17.00. Следующий показ ожидается 26 февраля, в 18.00.
Адрес: пл. К. Маркса, 2

(16+)

Фото: Вячеслав Коваленко


Ольга СУПОНЕВА
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