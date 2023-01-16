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14:00, 16 января 2023 года Губернаторский оркестр подарил орловцам староновогодний концерт Вместе с музыкантами выступили артисты Орловского академического театра.





Старый Новый год в академическом театре им. Тургенева отметили с песнями. Это подарок от филармонии и артистов всем, кто любит и ценит хороший вокал.



Зрители услышали фрагменты отечественных оперетт и мюзиклов, музыку к драматическим спектаклям и кинофильмам, популярные песни в исполнении артистов ОГАТ и Губернаторского оркестра. Для некоторых театралов такой выход на сцену можно смело назвать дебютом. Подробнее – в сюжете Эвы Стасюлевич.





Орловское Информбюро





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