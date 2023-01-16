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14:30, 16 января 2023 года

В Орле внедорожник сбил мужчину с ребенком на руках

Пешеход пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора.


В Орле мужчина с ребенком на руках угодил под колеса внедорожника. Машина сбила его, когда тот переходил улицу Максима Горького на зеленый сигнал светофора.
Подробнее о происшествии рассказали в УГИБДД. Все случилось вечером 15 января, примерно в половине седьмого. 47-летний мужчина пересекал проезжую часть, взяв на руки шестилетнюю девочку. В этот момент налево поворачивал 68-летний водитель на иномарке "Фольксваген Тигуан". Машина сбила пешехода.

- В результате ДТП девочка получила травмы, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.




Ольга СУПОНЕВА
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