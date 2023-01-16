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15:30, 16 января 2023 года Малоснежная зима на Орловщине стала подарком для косуль Фотограф Дмитрий Голубев запечатлел животных, которые выходят на поля в поисках пищи.











Запечатлел животных известный орловский фотограф Дмитрий Голубев.



- Косули держатся на полях в больших группах, добывая из-под тонкого слоя снега свежую зелень. Кроме того низкий снежный покров помогает избегать опасности - бегать по полям косулям легко и не так трудозатратно, как по глубоким сугробам. Подобное поведение хорошо было заметно пару лет назад, когда была похожая малоснежная зима, - поделился Дмитрий.





Косуль в нашем регионе можно встретить не только в заповедных зонах, но и на полях неподалеку от населенных пунктов.



В этом году зима не балует жителей Орловской области обильным количеством снега. Но подарком для некоторых животных стали такие погодные условия: например, на полях можно нередко встретить группы косуль, которые выходят за пропитанием.Запечатлел животных известный орловский- Косули держатся на полях в больших группах, добывая из-под тонкого слоя снега свежую зелень. Кроме того низкий снежный покров помогает избегать опасности - бегать по полям косулям легко и не так трудозатратно, как по глубоким сугробам. Подобное поведение хорошо было заметно пару лет назад, когда была похожая малоснежная зима, - поделился Дмитрий.Косуль в нашем регионе можно встретить не только в заповедных зонах, но и на полях неподалеку от населенных пунктов. Фото предоставил ГТРК "Орел" Дмитрий Голубев





Ольга СУПОНЕВА





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