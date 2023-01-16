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15:00, 16 января 2023 года

Орловчанка едва не лишилась четырех гаджетов из-за беспечности

Женщина пошла погостить к соседке, не заперев дверь в квартиру. Таким шансом не преминул воспользоваться злоумышленник.


В Орле по горячим следам раскрыта квартирная кража. В преступлении подозревается 44-летний мужчина. Как сообщили в областном УМВД, ему не пришлось прилагать усилий, чтобы попасть в жилье. Хозяйка оставила дверь открытой и ушла к соседке. Фигурант проник в квартиру и забрал с собой три мобильных телефона и планшет. Гаджеты нашли и изъяли после поимки мужчины.

Подозреваемый задержан. Его проверяют на причастность к похожим преступлениям.


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