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15:00, 16 января 2023 года Орловчанка едва не лишилась четырех гаджетов из-за беспечности Женщина пошла погостить к соседке, не заперев дверь в квартиру. Таким шансом не преминул воспользоваться злоумышленник.





В Орле по горячим следам раскрыта квартирная кража. В преступлении подозревается 44-летний мужчина. Как сообщили в областном УМВД, ему не пришлось прилагать усилий, чтобы попасть в жилье. Хозяйка оставила дверь открытой и ушла к соседке. Фигурант проник в квартиру и забрал с собой три мобильных телефона и планшет. Гаджеты нашли и изъяли после поимки мужчины.



Подозреваемый задержан. Его проверяют на причастность к похожим преступлениям.





Орловское Информбюро





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