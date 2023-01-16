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14:15, 16 января 2023 года

Студент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС награжден благодарностью Мэра города Орла

Юрия Анисимова глава города отметил в рамках конкурса "Молодые лица Орла".


Юрий Анисимов - студент Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС награжден благодарностью мэра города Орла в рамках конкурса «Молодые лица города Орла - 2022» в номинации «Виртуоз спортивного дела». Итоги конкурса были подведены на днях в городской администрации Орла.

Юрий Анисимов является кандидатом в мастера спорта по универсальному бою. Среди его спортивных достижений: первый взрослый разряд по рукопашному бою; первый  взрослый разряд по грэпплингу; Золотой знак ГТО.

Помимо этого, Юрий Анисимов является активным участником спартакиад и городских спортивных мероприятий. Молодой человек принимает активное участие в общественной жизни, а также в организации и проведении студенческих спортивных мероприятий в Среднерусском институте управления.  

Напомним, что конкурс «Молодые лица Орла» проводится с 2013 года. В этот году за право называться лучшим в 11-ти номинациях состязались 59 талантливых и амбициозных орловцев.

 
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