Главная » Новости



16:00, 16 января 2023 года В Орловской области расширят работу главных внештатных специалистов в сфере медицины Цель – стать связующим звеном между элементами региональной медицины.





В наступившем году в Орловской области изменят формат работы главных внештатных специалистов в сфере здравоохранения. Как сообщил глава регдепартамента здравоохранения Игорь Петчин, внештатники должны стать связующим звеном между врачом, пациентом и департаментом.



Задачами специалистов станут: анализ информации о своем направлении (статистика, зарубежный опыт, подходы), предложения о подготовке соответствующих специальностей, предложения по маршрутизации пациентов, по ведению сложных пациентов и проведение экспертных оценок по исполнению приказов по маршрутизации, в том числе право принимать решения по переводу пациентов, которые лечатся не на том уровне медицинского учреждения, а также консультации в организации проведения закупок медоборудования.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2