Главная » Новости



16:30, 16 января 2023 года Орловщина оперативно готовит новые посылки участникам СВО Груз постараются передать уже в конце этой неделе. Принять участие в сборе может любой желающий.





Орловщина начала собирать очередные посылки для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Как сообщил советник главы региона Сергей Лежнев, груз постараются подготовить и передать уже к концу недели. Одну из посылок – артиллеристам – возьмет на себя Малоархангельский район. Другую формируют для бойцов, задействованных в районе Кременной.



В посылки войдут генераторы, походные печи, бензопилы, термобелье и одежда, рации, инструменты, спальные мешки, запчасти, продовольствие и так далее. Реквизиты для сбора указаны на странице Сергея Лежнева.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2