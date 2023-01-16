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16:30, 16 января 2023 года

Орловщина оперативно готовит новые посылки участникам СВО

Груз постараются передать уже в конце этой неделе. Принять участие в сборе может любой желающий.


Орловщина начала собирать очередные посылки для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Как сообщил советник главы региона Сергей Лежнев, груз постараются подготовить и передать уже к концу недели. Одну из посылок – артиллеристам – возьмет на себя Малоархангельский район. Другую формируют для бойцов, задействованных в районе Кременной.

В посылки войдут генераторы, походные печи, бензопилы, термобелье и одежда, рации, инструменты, спальные мешки, запчасти, продовольствие и так далее. Реквизиты для сбора указаны на странице Сергея Лежнева.


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