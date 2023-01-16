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7:30, 16 января 2023 года На дорогах Орловской области ожидается гололедица В ГИБДД водителей просят быть особенно бдительными.





Орловских автолюбителей Госавтоинспекция предупреждает о гололедице. Погода меняется, дороги обещают покрыться ледяной коркой.



По прогнозу регионального гидромета, в ближайшие дни на Орловщине ожидается мокрый снег, перепады температуры, сильные ветер, гололед и гололедица.



- Погода постепенно ухудшается. Мокрый снег, но хуже всего гололедица и гололед. Будьте осторожны, - обратились к орловцам в УГИБДД.



Подробный прогноз погоды на неделю здесь.





Ольга СУПОНЕВА





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