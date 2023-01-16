Орловские медики получат первые социальные выплаты в феврале

Их размер – от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

Ранее тему необходимости совершенствования оплаты труда для медиков затрагивал глава государства Владимир Путин. Отделения социального фонда начнут перечислять соцвыплату после того, как медучреждения сформируют реестры специалистов.

Размер выплаты будет варьироваться от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Ознакомиться с тем, сколько получат различные медработники, можно по ссылке.

Медики для получения денег делать ничего не должны – средства появятся на счету автоматически. Социальный фонд перечислит выплаты в течение семь рабочих дней после формирование реестра работников, где будут указаны реквизиты.

Первые зачисления за январь поступят уже в конце февраля.