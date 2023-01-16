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18:30, 16 января 2023 года В Орловской области за неделю коронавирусом заболели 66 человек Прирост к предыдущим семи дням составил 13,8%.





Статистику предоставило управления Роспотребнадзора по Орловской области. 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией специалисты зафиксировали с 9 по 15 января. В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой профилактики тяжелого течения заболеваниями остается вакцинация. Особенно она показана группам риска. – При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью для проведения лабораторного обследования и своевременного начала адекватного лечения, - отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.





Сергей СИЛАЕВ





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