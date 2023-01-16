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15:35, 16 января 2023 года Под Орлом 16 января перевернулся микроавтобус, трое пострадали Водитель зацепил земляной вал и не справился с управлением.









Авария произошла в Кромском районе, на 424 километре трассы "Крым". По



В итоге пострадал сам водитель, а также пассажиры: 33-летняя женщина и мужчина 44-х лет.



Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Орловской области

Сегодня утром, 16 января, на дороге М-2 под Орлом перевернулся микроавтобус. В ДТП пострадали три человека.Авария произошла в Кромском районе, на 424 километре трассы "Крым". По сообщению региональной Госавтоинспекции, 64-летний водитель нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, зацепил земляной откос у обочины, после чего микроавтобус "Луидор" перевернулся.В итоге пострадал сам водитель, а также пассажиры: 33-летняя женщина и мужчина 44-х лет.













Ольга СУПОНЕВА





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