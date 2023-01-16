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19:00, 16 января 2023 года В Орловской области организуют 26 мест для крещенского купания К погружению в ледяную воду обязательно нужно подготовиться.





19 января верующие отметят Крещение Господне. Традицией праздника являются массовые крещенские купания. В Орловской области для этого оборудуют 26 мест – в купелях и у источников. Проруби в Орле создавать не будут.



К погружению в ледяную воду обязательно нужно подготовиться. Подробнее – в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





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