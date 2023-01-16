В Орловской области женщина незаконно получала соцвыплаты несколько лет

С 2014 по 2022 год местной жительнице перевели 360 тысяч рублей.

УМВД России по региону, 37-летняя жительница Болховского района обвиняется в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. По информации пресс-службы, 37-летняя жительница Болховского района обвиняется в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Стражи порядка установили, что орловчанка ранее жила в Болховском районе, входящим в зону со льготным социально-экономическим статусом и получала пособия. После она переехала в Орел, где продолжила получать средства незаконно.

Женщине грозит штраф или принудительные работы, либо лишение свободы. Следствие продолжается, орловчанке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.