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17:12, 16 января 2023 года Орловцы с лихвой собрали деньги на новую коляску для Станислава Борякова В рамках акции "Свет Рождественской звезды" неравнодушные жители региона пожертвовали почти 205 тысяч рублей.





В Орле снова прошла благотворительная акция "Свет Рождественской звезды". В этом году ее героем стал 16-летний Станислав Боряков. Мальчику нужна была новая специализированная коляска для замены старой.



Целью акции стал сбор 150 тысяч рублей. Именно столько стоит оборудование. Как сообщили в мэрии Орла, жители региона собрали больше – почти 205 тысяч рублей. Этого хватит для покупки коляски, а также сопутствующих необходимых вещей.





Орловское Информбюро





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