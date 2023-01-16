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17:30, 16 января 2023 года В Орле 16 января прошел митинг в поддержку спецоперации Участники собрались у памятника танкистам-фрунзенцам.







На митиге встретились участники общественных движений, студенты, волонтеры - всего около 300 орловцев. Они поддержали решение президента о защите границ нашего государства.







- Было отмечено, что в эти дни наши земляки в рамках специальной военной операции защищают Родину от фашизма. Сегодня Орловщина делает все, чтобы защитники Отечества чувствовали нашу поддержку. В частности, речь шла о сборе и отправке гуманитарных грузов в зону СВО, - сообщает пресс-служба областного правительства. Сегодня, 16 января, в Орле состоялся митинг в поддержку специальной военной операцией. Участники собрались у памятника танкистам-фрунзенцам, в районе завода "Химмаш".На митиге встретились участники общественных движений, студенты, волонтеры - всего около 300 орловцев. Они поддержали решение президента о защите границ нашего государства.





Ольга СУПОНЕВА





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