В Орловской области в 2022 году родились более 5 тысяч малышей

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7:30, 17 января 2023 года
В Орловской области в 2022 году родились более 5 тысяч малышейМальчиков на свет появилось больше, чем девочек.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в ушедшем году на Орловщины родились 5 028 человек. Из них 2 615 мальчиков и 2 413 девочек.
58 орловчанок родили двойню, а одна – тройню. Среди необычных имен среди ребят - Рафаэль, КЛИМ, Аким, у девочек – Изабелла, Луна, Аглая, Аврора, Аделина, Арсения, Вальгерия, Дарина, Милиана, Самара.
Сергей СИЛАЕВ