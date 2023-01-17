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7:30, 17 января 2023 года В Орловской области в 2022 году родились более 5 тысяч малышей Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек.





"Телеграммы из Орла", в ушедшем году на Орловщины родились 5 028 человек. Из них 2 615 мальчиков и 2 413 девочек.



По информации тг-канала, в ушедшем году на Орловщины родились 5 028 человек. Из них 2 615 мальчиков и 2 413 девочек. 58 орловчанок родили двойню, а одна – тройню. Среди необычных имен среди ребят - Рафаэль, КЛИМ, Аким, у девочек – Изабелла, Луна, Аглая, Аврора, Аделина, Арсения, Вальгерия, Дарина, Милиана, Самара.





Сергей СИЛАЕВ





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