Орловчанка украла телефон из общежития

Полицейские возбудили уголовное дело.

Стражи порядка выяснили, что парень, проживающий в общежитии на улице Паровозной, лишился телефона, когда вышел из комнаты. Полицейские опросили соседей орловца и выяснили, кто мог украсть гаджет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





В отношении 25-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В беседе с сотрудниками ведомства она призналась в содеянном. Орловчанке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.