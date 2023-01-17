Орловчанка украла телефон из общежития

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11:30, 17 января 2023 года
Орловчанка украла телефон из общежитияПолицейские возбудили уголовное дело.
Стражи порядка выяснили, что парень, проживающий в общежитии на улице Паровозной, лишился телефона, когда вышел из комнаты. Полицейские опросили соседей орловца и выяснили, кто мог украсть гаджет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении 25-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В беседе с сотрудниками ведомства она призналась в содеянном. Орловчанке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сергей СИЛАЕВ