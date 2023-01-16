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19:15, 16 января 2023 года Андрей Клычков наградил орловских журналистов Отмечены и сотрудники ГТРК "Орел".





правительства.



13 января 2023 года исполнилось 320 лет со дня выхода первой газеты в России – "Ведомостей". Сотрудники СМИ и ветераны орловской журналистики получили из рук губернатора почетные грамоты и благодарности.



– Журналисты Орловщины – яркие патриоты малой родины. Не просто летописцы современности, но активные, заинтересованные участники всех наших преобразований, - отметил глава региона.



Почетными грамотами отмечены и двое сотрудников нашей телерадиокомпании: Юлия Власова - начальник коммерческого отдела и Геннадий Вылугин - инженер по ТВ-оборудованию.



Фото: пресс-служба областного правительства Торжественное мероприятие прошло сегодня, 16 января, в здании областной администрации, сообщили в пресс-службе регионального13 января 2023 года исполнилось 320 лет со дня выхода первой газеты в России – "Ведомостей". Сотрудники СМИ и ветераны орловской журналистики получили из рук губернатора почетные грамоты и благодарности.– Журналисты Орловщины – яркие патриоты малой родины. Не просто летописцы современности, но активные, заинтересованные участники всех наших преобразований, - отметил глава региона.Почетными грамотами отмечены и двое сотрудников нашей телерадиокомпании: Юлия Власова - начальник коммерческого отдела и Геннадий Вылугин - инженер по ТВ-оборудованию.Фото: пресс-служба областного правительства





Сергей СИЛАЕВ





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