Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

- В Орловской области тарифы на ЖКХ не будут поднимать в 2023 году.

- Люди без постоянного места жительства из Орла рассказали, как ночуют на улице.

- На передовую доставили груз из нашего региона.



