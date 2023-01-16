Люди без места жительства из Орла рассказали, почему не хотят ехать в центры социальной адаптации

Им приходится переносить холода на теплотрассах и в люках.

Они привыкли к обморожениям и знают, что такое голод. Люди без постоянного места жительства домом считают улицу, а человек склонен привыкать и почти ко всему приспосабливаться.



Сотрудники МЧС пытаются уговорить людей отправиться на время холодов в специальные центры. Там для бездомных есть все: трехразовое питание, чистая постель. Но отправляться туда решаются не все. Подробнее о том, как переносят холода люди без дома, смотрите в сюжете Всеволода Трифонова.