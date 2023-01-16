Орловчанки шьют маскировочные сети для участников СВО

С ее помощью бойцы прячут танки и другую военную технику.

Жительницы областной столицы помогают участникам специальной военной операции уже длительное время. В теплое время года они создавали маскировочные сети в камуфляжных тонах, сейчас – в белых.

А на кафедры индустрии моды в ОГУ за неделю шьют 3-4 единицы тактических носилок. Для экономии времени и материала пришлось усовершенствовать технологию. Подробности смотрите в сюжете Юлии Сабельниковой.