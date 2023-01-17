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9:06, 17 января 2023 года В Орловской области определили места крещенских купаний В список вошло 25 локаций. Он может корректироваться.





19 января православные отметят Крещение Господне. По традиции, в этот день верующие окунаются в купели. Для этого в Орловской области подготовлено 25 мест. В Орле проруби готовиться не будут. Список опубликован региональным управлением МЧС. С ним можно ознакомиться по ссылке. Количество мест может корректироваться.



Перед погружением в купель стоит подготовиться. Как это сделать, смотрите в нашем сюжете.





Орловское Информбюро





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