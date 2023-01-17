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9:29, 17 января 2023 года

По факту мошенничества при благоустройстве Детского парка в Орле возбуждены уголовные дела

Преступления вменяют гендиректору подрядной фирмы "Техспецкомплект".


В Орле по материалам проверки прокуратуры возбуждены два уголовных дела в отношении генерального директора ООО "Техспецкомплект". Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в августе 2020 года и январе 2021 года с фирмой были заключены контракты на благоустройство территории парка. На объекте подрядчик установил более дешевое травмобезопасное покрытие с более низкими физико-химическими параметрами, чем указанные в соглашении.

В актах выполненных работ подрядчик завысил стоимость работ, которые заказчик полностью оплатил. Бюджет Орла лишился свыше 18 миллионов рублей. Благоустройство шло в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Расследование уголовных дел взято на контроль в региональной прокуратуре.


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