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10:30, 17 января 2023 года В Орловской области началась звериная перепись Учет животных пройдет в охотничьих угодьях, лесопарках и в заповедниках.





В Орловской области пересчитают животных. Учет животных пройдет в охотничьих угодьях, лесопарках и в заповедниках.

В ходе большой звериной переписи используют различные способы счета лесных обитателей. Это и зимний маршрутный, и шумовой прогон. Его используют для определения численности самых разных обиталей: лося, косуль, оленей, кабанов, лис, зайцев и даже куропаток. Делается это так - одновременно десятки человек шеренгой прочесывают площадки, выгоняя шумом животных на "переписчиков".



Считать будут до 15 марта.







Мария Семак





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